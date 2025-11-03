秋の叙勲の受章者が発表され、県内では旭日章、瑞宝章あわせて78人に授与されることになりました。社会の様々な分野で顕著な功績を上げた人に贈られる旭日章は21人です。 このうち旭日中綬章を元地方公共団体情報システム機構 理事長 吉本和彦さんに、旭日小綬章を元日本弁護士連合会 常務理事の渥美利之さんら6人に授与されます。 また公共的な業務に長年従事し、成績をあげた人に贈られる瑞宝章は57人です。 このうち瑞宝中綬