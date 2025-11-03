※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじたくろうは彼女のちはると同棲を始めるが、一緒に暮らし始めて早々に彼女とその家族の常識がおかしいことに気づく。さらにふたりで計画していた旅行をちはるがお金がないため行けないと言い出したことをキッカケに、実家に毎月10万円仕送りしていることが発覚。たくろうは距離を置こうと告げるのだった。別れたくない