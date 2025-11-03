3連休中日の2日、静岡市清水区の清水マリンパークでは花と緑に触れ合えるイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。このイベントは、清水港で毎年開催されているもので、花をテーマにした人気イベントです。三連休中日の2日は、うっすら雪化粧をした富士山が姿を見せるなか、季節の花や観葉植物、多肉植物などさまざまな花や植物が展示・販売されました。また、寄せ植えやフラワーアレンジなど体験教室も開