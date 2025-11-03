１０月３１日、内モンゴル自治区包頭市トゥムド右旗で撮影した渡り鳥。（フフホト＝新華社記者／賈立君）【新華社フフホト11月3日】秋深まる中国内モンゴル自治区包頭市トゥムド右旗で、陰山麓の勅勒川草原に渡り鳥が飛来した。鳥の群れは羽を休めた後、再び南方に向けて飛び立つ。１０月３１日、内モンゴル自治区包頭市トゥムド右旗で撮影した渡り鳥。（フフホト＝新華社記者／賈立君）１０月３１日、内モンゴル自治区包頭市ト