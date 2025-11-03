富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター深圳分センターの内部。（１０月１６撮影、深圳＝新華社配信）【新華社深圳11月3日】中国広東省深圳市南山区でこのほど、富士フイルムビジネスイノベーション（BI）の中国法人、富士膠片商業創新が開設した「富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター」深圳分センターが運営を開始した。製品展示や技術体験、顧客との共創、ソリュ