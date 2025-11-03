元徳島県知事の大田正（おおた・ただし）氏が１０月３０日、病気で死去したことが家族への取材でわかった。８２歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は長男、哲氏。同県東祖谷山村（現・三好市）出身で、同県北島町議と県議をいずれも４期、社民党県連幹事長を務めた。県発注の公共工事を巡る汚職事件で逮捕・起訴された元知事の辞職に伴う２００２年４月の知事選に立候補。「反自民」を掲げ、民主、共産、社民各党の推薦