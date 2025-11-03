お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が2日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。サンドウィッチマン・富澤たけし（51）のエピソードを語った。今回行われた企画は「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」。触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」にまつわるエピソードを出演者が披露。イジッていいのか、イジッてはいけない柔らかい話なのかを、きしたかの高野正成が判定するというもの。栗谷は、