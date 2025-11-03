【セリエA】パルマ 1−3 ボローニャ（日本時間11月3日／エンニオ・タルディーニ）【映像】70m級キックで先制点演出パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、開始13秒弾の起点となるロングフィードでファンを驚愕させた。パルマは日本時間11月3日、セリエA第10節でボローニャとホームで対戦。試合が動いたのは開始早々の13秒だった。キックオフ戦術でパルマは、最後尾の鈴木にボールを渡して相手陣内へと入り込んだ。すると