ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®»á¤¬¡¢Ã±¹ÔËÜ¡Ø²ø¿Í¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ò10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡ÈÌò¤òÀ¸¤­¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2019Ç¯¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ØTV¥¬¥¤¥Édan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¡¢10·î18¡¢19Æü¡ÊÅÚ¡¢Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇËÜºî¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¼èºà¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿»³ÅÄ»á¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇËÜºî¤Î»£±Æ¥¨