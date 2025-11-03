【イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい】 11月3日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は11月3日、マンガ「イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい」の連載を「竹コミ！」にて開始する。 本作は、マンガ・よしだひでゆき氏、原作・渡井亘氏による作品。日本に転生したかつての“紅の破壊神”真田辰季の安寧を守る戦いが描かれる。 【あらすじ】