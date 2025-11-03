JR東日本の冬の臨時列車、小海線を走る人気観光列車「HIGH RAIL 1375（ハイレール イチサンナナゴ）」の、2025年12月から2026年2月の運行日が明らかになりました。この列車は「天空にいちばん近い列車」として知られ、JR線最高地点の標高1,375mにちなんで名付けられています。2025年12月〜2026年2月の冬期間中は、12月6日(土)を皮切りに土日や連休を中心に運行され、最も空気が澄んでいる時期ならではの、「星空に近い非日常空間」