記事監修医師：小原 知之（九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 准教授） 最も多いのはアルツハイマー型認知症​​ 認知症の原因となる疾患は、アルツハイマー型認知症と血管性認知症、レビー小体型認知症の3つが約9割を占めます。中でもアルツハイマー型認知症は突出して多く、7割に迫ります。たとえばアルツハイマー型認知症と血管性認知症の両方を発症していることもあるなど、こ