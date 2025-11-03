3日未明、岐阜県笠松町で住宅が全焼する火事があり、74歳の男性が火傷しケガをしました。笠松町円城寺の住宅で3日午前1時ごろ、「家が燃えている」と目撃者の男性から消防に通報がありました。消防車など16台が出て、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅およそ200平方メートルが全焼しました。この火事で、この家に住む男性(74)が避難する際に両手などに火傷しケガをしました。男性は妻(7