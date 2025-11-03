近年、お菓子を戦略的に取り入れる企業が増えているという（写真：y.uemura／PIXTA）失敗の許されない大きな商談の場では、気がつかないうちに張り詰めた空気に飲まれてしまうなんてことがありますが、フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、実はそんな場面で有効なのが「一粒の甘いお菓子」の存在なのだといいます。そこで本稿では、会話の糸口を生むだけでなく、相手との心理的距離を縮めてくれる「お菓子」のビジネス