甲状腺クリーゼが進行すると生命予後に直接的な影響を与える合併症が生じます。循環器系合併症から多臓器不全への進展まで、医療従事者にとって警戒すべき病態が連鎖的に発生する可能性があります。これらの合併症の早期認識と適切な対処が治療成功の鍵となります。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤務。2