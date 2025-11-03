「5年連続王者」となった1位は？平均年収は2277.6万円今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025」を作成した。対象は単体の従業員数が100人以上の上場企業（100人未満は除外）だ。従業員100人未満の会社は、少数の従業員で構成される持ち株会社（ホールディングス）などが多く、当該グループ企業の一般的な年収よりも高くなりがちな特性があるためである。対象