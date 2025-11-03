動きを出しながらも上品さを損なわないレイヤーヘアは、“頑張ってる感”なくオシャレにきまるヘアスタイルです。今回は、そんなレイヤーヘアの中から、40・50代の大人女性にもぴったりな「上品レイヤーヘア」にフォーカス。プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、お手本になりそうなヘアスタイルをピックアップしたのでぜひチェックしてみてください。 まろやかブラウンのくびれボブレイ