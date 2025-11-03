広島市東区にある国宝・不動院で、大学生らが企画したプロジェクションマッピングが行われました。およそ500年前に建てられた不動院金堂に、色鮮やかなデジタルアートが映し出されました。国宝へのプロジェクションマッピングは県内初で、最先端のアートを地方からも発信しようと広島の大学生らが半年以上かけて制作しました。平和への思いを込めて、折り鶴もデザインしました。■参加者「全部の色を使っていたのがき