Image: COMPUTER SCIENCE 2022年10月21日の記事を編集して再掲載しています。目立つ柄だけど社会的に消えます。伝統的に冬になると欧米人が着る、ダッサい柄の「アグリー・セーター」。マイクロソフトも毎年新作をリリースし、音楽業界ではアイアン・メイデンやガンズ・アンド・ローゼズがオリジナルを作っていましたね。さて、今年もそろそろアグリー・セーターの時期が到来しようという頃