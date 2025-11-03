文化の日の3日、広島市の縮景園は入園料を無料とし、多くの家族連れなどでにぎわっています。無料開放されている国の名勝・縮景園には、午前中から観光客や家族連れが訪れ、散策などを楽しみました。■親子連れ「文化の日なんで、子どもが来たいって言うんで来ました」園内には、県内の愛好家たちが育てたおよそ160鉢の菊も展示されています。■女性「文化の日でもあるし、菊の香りに包まれたらちょっと俳句が読めるんじゃないかな