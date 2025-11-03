文化の日の１１月３日、北海道大学とＳＴＶが共同で地球環境などについて楽しく学べるイベントを開催しています。北大とＳＴＶが共同で開催している「SDGsデー」は、地球環境のことについて楽しく学ぶことを目的としたイベントです。北大構内の会場では、小林快次教授が２００人以上の参加者を前に恐竜研究の講演を行い、海外での発掘調査で分かった新たな事実が語られました。このイベントでは抽選でプレゼントがもらえるス