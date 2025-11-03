米大リーグのワールドシリーズは、山本由伸投手（岡山県備前市出身）らの活躍で、ドジャースが逆転で制した。試合後のインタビューで「野球少年に戻ったような気持ち」と語った山本投手。少年時代を過ごした地元では、市民らがその快挙を喜び、「世界一の投手」をたたえた。山本投手は１日（日本時間２日）の第７戦で、先発した前日に続く連投で同点の九回途中から救援し、勝利投手となった。シリーズ３勝を挙げ、最優秀選手（