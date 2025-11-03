ドジャースのワールドシリーズ連覇から一夜明け、本拠地・ロサンゼルスでは記念グッズを求めてファンがショップに詰めかけました。ドジャース公式グッズショップ店員「私たちが2年連続のワールドチャンピオンです」きのう、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。一夜明け、公式グッズショップではファンたちが列を作り、ワールドシリーズ制覇を記念した2種類のTシャツを手にとっていました。ドジャースのファン