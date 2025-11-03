安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムから）1999年に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（69）が「事件発生日が近づくと悩んで気持ちが沈んだ。家族に迷惑をかけられず、捕まるのが嫌だった」との趣旨の供述をしていることが3日、愛知県警西署捜査本部への取材で分かった。捜査本部によると、安福容疑者は「被害