観光地の駐車場から車が海に転落です。きのう（2日）午後7時半ごろ、山口県下関市で車が海に落ちたと110番通報がありました。消防などが付近を捜索し、およそ3時間後に海中の車から意識不明の男性1人を発見しました。警察は事件と事故の両面で捜査しています。現場は観光地で知られる赤間神宮の駐車場で関門海峡に面しています。