アメリカのトランプ大統領が指示した“核兵器の実験”について、エネルギー長官は「核爆発を伴うものにはならない」と表明しました。アメリカライト エネルギー長官「（Q.〈最後の核実験は〉ネバダ州での地下核実験でした。今度の実験も同様のものですか）我々が議論しているのは『システムの試験』です。それは核爆発を伴いません」ライト エネルギー長官は2日、「FOXニュース」の番組に出演し、トランプ大統領が指示