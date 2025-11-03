秋田県湯沢市では、きょう午前、クマに襲われたとみられる遺体が見つかりました。湯沢市では、きのう午後から70代の女性の行方が分からなくなっていて、遺体はこの女性の捜索隊が発見しました。現場は女性の自宅近くの山林で、遺体は顔の損傷が激しく、警察が身元の特定を急いでいます。