岐阜県笠松町で木造住宅が全焼し、住人の男性がやけどを負いました。 【写真を見る】木造2階建て住宅全焼 住人の74歳男性けが 妻と三男は無事 出火当時ファンヒーターを使用 岐阜・笠松町 きょう午前1時頃、羽島郡笠松町円城寺の無職、坂栄造さん74歳の住宅から火が出ました。 火は3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての坂さんの住宅、およそ200平方メートルが全焼したほか、東隣の倉庫も一部が焼