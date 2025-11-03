第57回全日本大学駅伝対校選手権大会が11月2日に開催され、愛知・熱田神宮をスタートし、三重・伊勢神宮にフィニッシュする全8区間106.8kmで行われました。序盤から目まぐるしく先頭が入れ替わるなか、安定した強さを発揮し、大会最多17回目の優勝を成し遂げたのが駒澤大学でした。学生駅伝三冠（出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝）をチーム目標に掲げた今季、大学駅伝開幕戦の出雲で、駒澤大学は5位。「出雲駅伝で満足できる結