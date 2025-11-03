タカラトミーが販売するダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、『寿司トミカ』なる新シリーズが登場！第1弾として、「寿司トミカ其の一（そのいち）」が発売されます。トミカはこれまでにも、通常の自動車だけではなく、さまざまなキャラクターをモチーフにした商品が登場していますが、漫画『DRAGON BALL』とトミカが初コラボ！孫悟空の筋斗雲＆ブルマのバイクが発売へドラえもん、パーマン、コロ助…藤子・F・不二雄が生んだ