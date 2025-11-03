「一緒にやるなんて考えられない」心配されていたことが現実になったようだ――。毎日新聞が『自民とN党議員の参院会派に抗議自民兵庫県議団が破棄申し入れへ』と10月22日に報じた。それによると、自民党と『NHKから国民を守る党』の所属議員が参院で会派を結成したことについて、兵庫県議会の自民党県議団は自民の松山政司・参院議員会長（66）に対し、経緯の説明と合流の破棄を申し入れる方針を決めたという。加えて自民兵庫県