ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVPの活躍。前日から連投して無失点救援のエースに、メジャー現役投手からも賛辞と驚きの声が漏れた。中0日での圧巻ピッチングに賛辞を並べた。2023年シーズンで現役引退した