26年前、名古屋市西区の主婦が殺害された事件で、逮捕された女が過去に被害者の夫のもとに一方的に押しかけ、トラブルになっていたことが分かりました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで逮捕・送検され、容疑を認めています。安福容疑者は、奈美子さんの夫・悟さん(69)と高校の同級生で