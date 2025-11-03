金刀比羅宮香川県琴平町 香川県琴平町にある金刀比羅宮で、6日から「青い羽根募金支援自販機」が設置されます。 「青い羽根募金支援自販機」は、海難救助活動に取り組むボランティア団体の香川県水難救済会とコカ・コーラボトラーズジャパンの協力で設置するもので、民間のボランティア救助員の活動費などに充てる予定です。 清涼飲料水を購入することにより、売上金の一部が自動的に｢青い羽根募金」とし