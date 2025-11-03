（資料）四国電力四国電力送配電 四国電力送配電は10月31日、2025年12月から2026年3月までの四国エリアの電力需給の見通しを示しました。 「10年に一度の厳しい寒さ」が予想されていますが、最も需要が大きい時の最大電力は、12月が487万kWと1月と2月が490万kW、3月が397万kWです。これに対する供給力は12月が538万kW、1月が531万kW、2月が583万kW、3月が542万kWで予備率は8.3%～36.6%と見通しています。