「チーズはカビやすい」というイメージを持っている人は多いはず。しかし、一見するとカビに見える白い模様は無害な結晶である場合があります。結晶とカビの見分け方を覚えることで、おいしいチーズを無駄に捨ててしまう事故を避けることができます。Cheese Crystalshttps://snipettemag.com/cheese-crystals/How to tell if white stuff on cheese is moldhttps://www.eatortoss.com/how-to-tell-if-white-stuff-on-cheese-is-mol