岡山県真庭市の特産「銀沫（ぎんしぶき）」 生産量が少なく「幻のやまのいも」と呼ばれる岡山県真庭市の特産、「銀沫（ぎんしぶき）」の出荷準備が行われました。 「銀沫」は真庭市勝山地区を中心に栽培されていて、2025年は20tほどの出荷を見込んでいます。 真庭市の出荷場には約1tの「銀沫」が運び込まれ、生産農家やJAの職員ら約25人が形や大きさごとに選別しました。 銀沫はすりおろして時間が経っても変色し