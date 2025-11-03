巨人・小林誠司捕手（３６）は、高卒新人ながら３軍で４番も任され、チーム最多１１本塁打を放った育成の竹下徠空（らいあ）内野手（１８）が大のお気に入りだ。１０月７日に１軍と３軍の合同チームがヤマハと練習試合した時のこと。試合前の練習で「らいあ、らいあ」と連呼したかと思えば、肩を組んでカメラに向かってポーズ。試合では小林が３回に、途中出場の竹下が９回に本塁打を放ち、“予告ヒーローインタビュー”となった