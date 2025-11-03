米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、アフガニスタン北部で３日未明、マグニチュード（Ｍ）６・３の地震があった。ロイター通信は地元バルフ州保健当局の情報として、少なくとも７人が死亡、１５０人が負傷したと報じた。ＵＳＧＳによると、震源はアフガン北部の拠点都市で人口５２万３０００人のマザリシャリフ近郊で、震源の深さは２８キロ・メートル。ＵＳＧＳは被害が広範に及ぶ可能性があるとしており、死傷者数は増える恐