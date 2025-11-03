イスラム組織ハマスは2日、新たに人質のものとする3人の遺体をイスラエル側に引き渡しました。一方、イスラエル軍は軍への攻撃があったとして、ガザ地区北部に空爆を行いました。ロイター通信によりますと、ハマスは2日、国際赤十字を通じて新たに人質のものとする3人の遺体をイスラエル側に引き渡しました。遺体はイスラエルが引き渡しを求めている人質11人分のうちの3人のものである可能性があります。一方、イスラエル軍は2日朝