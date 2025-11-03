陸上自衛隊の東部方面後方支援隊は2025年10月30日、退役した74式戦車をトレーラーで輸送する様子を公式Xに公開しました。【さ、さすがに古くなってる？】これが、輸送される74式戦車です（写真）74式戦車は2024年3月をもって陸上自衛隊から完全退役しましたが、一部の車両は訓練用として保存されており、今回輸送された車両もハッシュタグによると「訓練検閲」で使用されるもののようです。「訓練検閲」とは、部隊の実戦能力を