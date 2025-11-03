今年収穫された富山県産米の1等比率は、9月末の時点で主力品種のコシヒカリが83.9パーセント、暑さに強い「富富富」が96.6パーセントに達し、平年並みとなりました。農林水産省が発表した9月末時点のコメの品質検査の結果では、県産のコシヒカリは、見た目の品質が最も良い1等が83.9パーセントで、去年の同じ時期の90.4パーセントを下回りましたが、一定の品質を確保しました。また、県のブランド米・富富