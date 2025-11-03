3日朝、秋田市と秋田・大仙市で男性2人がクマに襲われました。3日午前5時半ごろ、秋田市で自宅を出た65歳の男性が敷地内の車庫の前で2頭のクマと遭遇し、そのうちの1頭に襲われました。男性は額から出血していて病院に搬送されましたが、会話ができる状態です。また、大仙市では午前7時ごろに83歳の男性が散歩中にクマに襲われ、左ほほや右腕にけがをしました。秋田県では2025年にクマに襲われて亡くなった人は3人に上り、けがをし