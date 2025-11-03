昨年度（２０２４）に栃木県内の公立の小中学校で不登校になっている子どもは５９８３人と１２年連続で増えて過去最多だったことが県教育委員会のまとめで分かりました。 県教育委員会は県内の公立学校の昨年度の不登校の状況をまとめました。 不登校は、病気や経済的な理由を除いて友人や教職員との関係に課題を抱えるなどを理由に年間３０日以上登校しなかった児童・生徒を対象としています。 まとめによりますと県内の公立の