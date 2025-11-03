昨夜、富山市八尾町のアパートで火事があり、この部屋に住む57歳の男性が病院に運ばれましたが死亡しました。富山西警察署によりますと、きのう午後7時すぎ、富山市八尾町井田のアパートに住む人が「3階から炎と煙が出ている」と消防に通報しました。火はおよそ1時間20分後に消し止められました。この火事で、3階の火元の部屋に住む、会社員 池内充さん（57）は、意識がない状態で病院に運ばれ、一酸化炭素中毒のため