１０月３１日は、ハロウィーンです。 それに合わせて小山市では仮装した園児たちがドライバーに交通安全を呼びかけました。 小山市羽川の国道の交差点近くで交通事故防止に向けた広報活動が行われ、はねかわ太陽認定こども園の園児たちおよそ１１０人が参加しました。 この活動は交通事故を防ごうと、小山警察署が２０２４年から実施しているものです。 ハロウィーンに合わせてお気に入りのキャラクタӦ