AAAのメンバーで日高光啓としても活動するSKY−HI（38）が3日、都内で行われた「日経トレンディ『2025年ヒット商品＆2026ヒット予測』発表会」に出席した。今年の顔としてタレント森香澄（30）と共に登壇。ランキング入りした映画「国宝」について「3人くらいから『刺さると思うよ』と言われて。レイトショーで観に行きました。深夜の遅い時間に終わるなと思っていたんですけど（体感が）秒でしたね」と作品の素晴らしさを語った