クマの出没で立ち入りが規制されていた秋田市の千秋公園では、2頭のクマが捕獲されました。2日午後1時半ごろ、秋田市の千秋公園内に設置された捕獲用のおりのそばにある自動撮影カメラがクマの姿を捉えました。捕獲されたクマは体長約1・1メートルのメスです。この1頭が捕獲されたあとさらに別の1頭が公園内のおりに入っているのも確認されました。千秋公園周辺では親子とみられる2頭のクマの目撃が相次いでいました。秋田市