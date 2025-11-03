飼い主さんの前でお行儀よくお座りをしているコーギーさん、想像を超える『爆速すぎるお手』を捉えた光景は記事執筆時点で206万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：飼い主の前でお座りする犬→『爆速すぎるお手』と『まさかのドヤ顔』】 飼い主の前でお座りする犬が… Xアカウント『@dai_shu10』に投稿されたのは、コーギー「柊(しゅう)」くんのお姿。