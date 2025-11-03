傷害の疑いで、自称・新潟市西区の大工の男（50）が2日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は2日午後6時半頃、新潟市西区の飲食店で客の50代男性に対し、手拳で前額部などを10数回殴打する暴行を加え、全治不詳のケガをさせた疑いです。店から「トラブルです」と110番通報があり、かけつけた警察が男を現行犯逮捕しています。調べに対し男は「暴行したことは間違いない」と容疑を認めています。2人は客として店を